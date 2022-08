12 zyklische Konsumgüteraktien, die sich am Freitag im Intradayhandel bewegen

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



mehr >

Gewinner Volcon (NASDAQ:VLCN) Aktien stiegen um 45,6% auf $2,68 während der regulären Sitzung am Freitag 's. Um 13:30 EST werden Volcon-Aktien mit einem Volumen von 104,1 Millionen gehandelt, was 7841,7% des durchschnittlichen Ganztagesvolumens der letzten 100 Tage entspricht. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt bei $65,2 Millionen. Wie in den Nachrichten, kam der Q2 Ergebnisbericht vor 4 Tagen heraus. Lottery.com… Hier weiterlesen