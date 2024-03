123fahrschule Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von 123fahrschule wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert. An drei Tagen war die Stimmung sogar so gut, dass das Stimmungsbarometer auf grün zeigte und negative Diskussionen praktisch nicht vorhanden waren. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führte. Basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer erhielt 123fahrschule insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse ergab sich jedoch ein anderes Bild. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ergab einen Schlusskurs von 3,84 EUR für die 123fahrschule-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 1,99 EUR, was einem Unterschied von -48,18 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2,25 EUR liegt mit einem letzten Schlusskurs unter diesem Durchschnitt (-11,56 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält 123fahrschule also eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität für 123fahrschule ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet.

Beim Relative Strength-Index (RSI), der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet, ergibt sich für 123fahrschule ein RSI von 66,67 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50,68, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtbild, das zu einer Bewertung als "Neutral" führt.