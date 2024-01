123fahrschule Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine überwiegend positive Stimmung unter den Anlegern. Das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag und über den gesamten analysierten Zeitraum eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen 123fahrschule gesprochen. Als Ergebnis dieser Analyse bewertet die Redaktion die Aktie positiv mit einem "Gut". Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die 123fahrschule-Aktie hat einen Wert von 91, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 49,47, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält die Aktie auf 25-Tage-Basis ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung also ein "Schlecht"-Rating für 123fahrschule.

Bei 123fahrschule konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der 123fahrschule-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 5 EUR liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 2,4 EUR liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich jedoch ein Wert von 2,21 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie für die einfache Charttechnik daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.