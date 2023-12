123fahrschule Aktie: Es geht auch anders!

Weitere Suchergebnisse zu "Howmet Aerospace":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum miteinander verglichen. Der RSI der letzten 7 Tage für die 123fahrschule-Aktie beträgt derzeit 73, was bedeutet, dass das Wertpapier als überkauft eingestuft wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine weniger volatile Entwicklung und weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für die 123fahrschule-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Des Weiteren wird das Sentiment und Buzz im Internet als Faktor für die Bewertung von Aktien herangezogen. Bei 123fahrschule wurde eine mittlere Diskussionsintensität in den sozialen Medien gemessen, weshalb das Signal hier als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer insgesamt neutralen Stimmungsbewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der 123fahrschule-Aktie einen Abstand von -52,19 Prozent zum GD200, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu weist der GD50 einen Kurs auf, der +8,6 Prozent vom Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was als "Gut"-Signal bewertet wird. Zusammenfassend ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung des Aktienkurses, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.