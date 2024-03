11 bit studios Aktie: Das macht sprachlos!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Der RSI der letzten 7 Tage für die 11 Bit Studios-Aktie beträgt aktuell 46, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 69,2 ebenfalls als "Neutral" einzustufen.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität über die Aktie von 11 Bit Studios im durchschnittlichen Bereich liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in letzter Zeit kaum verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als trendfolgender Indikator betrachtet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die 11 Bit Studios-Aktie beträgt 626,33 PLN, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 521 PLN liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 568,98 PLN unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich 11 Bit Studios ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Daher wird die Aktie auch in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.