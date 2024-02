11 bit studios Aktie: Was für ein Plan!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung können neue Einschätzungen für Aktien hervorbringen. In Bezug auf die Diskussionen zu 11 Bit Studios wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf das Sentiment führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Ein weiterer Indikator, der zur Bewertung von Aktien herangezogen wird, ist der Relative Strength Index (RSI). Für 11 Bit Studios liegt der 7-Tage-RSI bei 43,28 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 39,35 eine neutrale Einschätzung an. Somit erhält das Unternehmen eine neutrale Bewertung basierend auf dem RSI.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen in den sozialen Medien beruht, wurde ebenfalls analysiert. Hierbei ergab sich auch eine neutrale Bewertung, da weder positive noch negative Ausschläge zu erkennen waren und die Diskussionen weder stark positiv noch negativ geprägt waren.

Zur technischen Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) von 11 Bit Studios liegt bei 143,35 PLN, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 139,4 PLN liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 129,99 PLN, was einer Abweichung von +7,24 Prozent entspricht, also einer positiven Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis leicht positive Bewertung für 11 Bit Studios basierend auf der Diskussionsintensität, dem Anleger-Sentiment, und der technischen Analyse.