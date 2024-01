11 bit studios Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die 11 Bit Studios verzeichnet einen gleitenden Durchschnittskurs von 144,49 PLN, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 123,4 PLN liegt. Dies führt zu einer negativen Differenz von -14,6 Prozent im Vergleich zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt derzeit 131,97 PLN, was einer negativen Differenz von -6,49 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Aktivität und Diskussionsintensität im Netz im Durchschnitt liegen, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit ergibt sich für 11 Bit Studios in diesem Punkt die Gesamteinstufung als "Neutral".

Bei der Betrachtung des Relative-Stärke-Index auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt sich, dass die 11 Bit Studios weder überkauft noch überverkauft sind, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders negativ über 11 Bit Studios diskutiert wurde. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Bewertung für 11 Bit Studios basierend auf verschiedenen technischen Analysen und dem Anleger-Sentiment.