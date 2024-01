11 bit studios Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die Aktie von 11 Bit Studios wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -15,5 Prozent, während für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von -7,29 Prozent festgestellt wird. Somit erhält das Unternehmen insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 57,53, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 60,94 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung und das Buzz in den sozialen Medien zeigen kaum Veränderungen in den vergangenen Wochen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich als besonders negativ. In den vergangenen Wochen dominierten vor allem negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Schlecht".