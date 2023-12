11 bit studios Aktie: Keine Angst!

Die 11 Bit Studios hat in den letzten Tagen einen Kurs von 129 PLN erreicht, was einer Abweichung von -4,85 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage, dem GD50, entspricht. Infolgedessen wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -11,08 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Charttechnisch gesehen wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI der 11 Bit Studios liegt bei 53,25, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 für 25 Tage beträgt 44,3, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Zusammenfassend ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" bewertet.

Wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen nicht festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt.

Insgesamt erhält die 11 Bit Studios daher in den verschiedenen Bereichen eine Bewertung als "Neutral".