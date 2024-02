11 88 0 Aktie: Das ist ein Hammer

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Aktie von 11 88 ist insgesamt positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die darauf hindeuten, dass überwiegend positive Themen bei den Diskussionen im Vordergrund standen. Aufgrund dessen erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich jedoch eine weniger positive Entwicklung. Die Dividendenrendite von 11 88 liegt bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,13 Prozent in der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche liegt. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie lässt sich feststellen, dass die Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum durchschnittlich war. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Entwicklung, was insgesamt zu einer Einschätzung als "Gut" führt.

Schließlich ist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11 88 mit einem Wert von 96 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 37,84 als überbewertet anzusehen. Somit erhält die Aktie auf fundamentaler Ebene eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt zeigt sich also eine positive Anleger-Stimmung, jedoch sind die Dividendenpolitik und fundamentale Kennzahlen weniger positiv einzuschätzen. Investoren sollten diese Faktoren bei ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen.