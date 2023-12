11 88 0 Aktie: Was wird das noch werden?

Die Diskussionsintensität über 11 88 in den sozialen Medien ist unterdurchschnittlich, was auf eine negative Einschätzung der Aktien hindeutet. Es gibt jedoch kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung. Insgesamt ergibt sich ein schlechtes langfristiges Stimmungsbild.

Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 60, was bedeutet, dass die 11 88-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Tage deutet auf ein neutrales Rating hin. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs ein neutrales Rating für 11 88.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen keine klaren positiven oder negativen Ausschläge, sondern eher neutrale Themen rund um das Unternehmen. Daher wird 11 88 von der Redaktion als neutral eingestuft.

Der durchschnittliche Schlusskurs der 11 88-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 0,98 EUR. Der letzte Schlusskurs liegt bei 0,845 EUR, was einen Rückgang von 13,78 Prozent bedeutet. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine schlechte Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,84 EUR, was einem ähnlichen Niveau entspricht. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung basierend auf der kurzfristigen Chartanalyse.