11 88 0 Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die Aktie von 11 88 verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3.45% liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie aufgrund des niedrigeren Werts im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in sozialen Medien sowohl positive als auch negative Meinungen diskutiert. In den letzten Tagen überwogen jedoch die positiven Themen rund um 11 88, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bezüglich der fundamentalen Kennzahl des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) weist 11 88 ein aktuelles KGV von 96 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 36 haben. Somit wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als überbewertet eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie liegt bei 57,14, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen Wert von 64, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt erhält die 11 88-Aktie gemäß der Analyse in diesen Kategorien eine "Neutral"-Bewertung.