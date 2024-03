11 88 0 Aktie: Tut sie es schon wieder?

Der Aktienkurs von 11 88 zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Industrie" eine Rendite von -30,66 Prozent, was mehr als 36 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche, die eine mittlere Rendite von -0,75 Prozent verzeichnet, liegt 11 88 mit 29,91 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei 11 88 eine positive Veränderung festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz zu besonders positiven Themen, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen wurde positiv beurteilt, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von 11 88 bei 0,84 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,765 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -8,93 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt dagegen bei 0,72 EUR, was einen Abstand von +6,25 Prozent bedeutet und somit zu einer Bewertung "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was die Redaktion zu der Einschätzung führt, das Unternehmen als "Neutral" einzustufen. Zusammenfassend ist die Aktie von 11 88 bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.