11 88 0 Aktie: So kann man sich irren!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie 11 88, die im Segment "Diversified Support Services" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 14.10.2022, 23:05 Uhr, an ihrer Heimatbörse Xetra mit 1.11 EUR.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses 11 88 auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist 11 88 mit einem Wert von 96,55 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 42,03 , womit sich ein Abstand von 130 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.

2. Anleger: 11 88 wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Hold". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Hold"-Einstufung.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der 11 88 von 1,11 EUR ist mit -19,57 Prozent Entfernung vom GD200 (1,38 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 1,18 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -5,93 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der 11 88-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

