11 88 0 Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Aktie von 11 88 weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" weniger rentabel ist. Die Redaktion bewertet das Investment daher als "Schlecht".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Aktie derzeit mit einem Wert von 60 als neutral eingestuft wird. Sowohl der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch der RSI für 25 Tage deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt wird die Einstufung für die RSI als "Neutral" bewertet.

Der Aktienkurs von 11 88 verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -30,66 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" eine Underperformance von -32,65 Prozent darstellt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich liegt die Aktie deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger beeinflusst werden. Die Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Stimmung bezüglich 11 88 als neutral eingestuft wird. Allerdings wurden in den letzten Tagen vor allem positive Themen rund um die Aktie in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.