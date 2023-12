11 88 0 Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Aktie von 11 88 weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,36 % im Bereich "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Aufgrund dieser Differenz von 3,36 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Aktie von 11 88 im letzten Jahr eine Rendite von -30,66 Prozent erzielt, was 35,93 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 0,84 Prozent, wobei 11 88 aktuell 31,5 Prozent unter diesem Wert liegt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung rund um die Aktie von 11 88 wurde sowohl anhand von Analysen aus Bankhäusern als auch anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für 11 88 entspricht jedoch einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie von 11 88 bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Das Anleger-Sentiment war zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um 11 88, was eine insgesamt "Neutral"-Bewertung auslöst. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".