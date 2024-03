11 88 0 Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die technische Analyse der 11 88-Aktie ergab, dass der Schlusskurs des letzten Handelstages bei 0,71 EUR lag, was einem Rückgang von 13,41 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der letzte Schlusskurs von 0,71 EUR liegt jedoch nahe dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die 11 88-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung bezüglich 11 88 in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Rendite der 11 88-Aktie mit -30,96 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche liegt die Rendite mit 33,51 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie geäußert. Allerdings gab es in den letzten Tagen weder stark positive noch negativen Themen rund um 11 88, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung führt.