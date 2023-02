11,1 % Dividendenrendite & 7,8 % Kursperformance p. a.: 10 Jahre diese DAX-Aktie halten!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Stell dir vor, du hältst eine DAX-Aktie zehn Jahre lang und das Ergebnis sind 11,1 % Dividendenrendite und eine Kursperformance von 7,8 % pro Jahr. Das ist wirklich eine bemerkenswerte Investition. Allerdings eine, die eher in die Kategorie „Langsam, aber sicher ein Vermögen aufbauen“ fällt.

Allerdings wäre das in den vergangenen zehn Jahren möglich gewesen. Bei der Allianz-Aktie (WKN: 840400) hätte es derartige Möglichkeiten gegeben. Interessiert? Dann betrachten wir die vergangene Performance, und warum eine derartige Entwicklung auch zukünftig ein weiteres Mal möglich sein kann.

Allianz-Aktie: Solide Kursperformance, hohe Dividendenrendite!

Um es für den Anfang kurz zu halten: Die Allianz-Aktie ist in den letzten zehn Jahren von ca. 102,30 auf 216,95 Euro gestiegen. Das entspräche einer Wertsteigerung von 7,8 % pro Jahr. Der Überblick ist für mich fair. Im Jahr 2013 hat es weder gerade einen Crash gegeben (die Finanzkrise ist damals ein halbes Jahrzehnt her gewesen). Noch ist die Aktie gerade auf einem Rekordhoch, sondern zuletzt sogar leicht gedipt.

Die DAX-Aktie Allianz hätte also auch in einem normalisierten Überblick solide geliefert. Da das Management von 11,40 Euro Dividende für das Geschäftsjahr 2022 spricht, dürfte die Dividendenrendite in diesem Jahr bei 11,1 % liegen. Zumindest gemessen am initialen Einstandskurs.

Eine starke Performance und Gesamtrendite, findest du nicht auch? Zumal der Einstandskurs der Allianz so günstig bleibt. Das bedeutet, es gibt bei einer konstanten Dividende voraussichtlich auch in den nächsten Jahren 11,1 % Dividendenrendite, mindestens. Weiteres Dividendenwachstum kann diesen Wert noch erhöhen. Zudem ist auch das Gesamtrenditepotenzial attraktiv. Bei einem Ergebnis je Aktie von ca. 16,20 Euro im Geschäftsjahr 2022 läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 6,3. Bereinigt sogar lediglich bei ca. 5,4. Mit diesen Werten lassen sich solide Gewinnrenditen langfristig orientiert einstreichen. Die Allianz heute und vor zehn Jahren sind daher zwei verschieden große Konzerne.

Kann es so etwas noch mal geben …?!

Die große Preisfrage ist, ob die DAX-Aktie Allianz auch heute noch mal auf 11,1 % Dividendenrendite kommen kann. Beziehungsweise auf eine Aktienkursperformance von 7,8 % pro Jahr, die die Gesamtrendite noch erhöht. Ich sehe zumindest die Möglichkeit in der jetzigen Bewertungslage.

Die Allianz ist heute mit 5,2 % Dividendenrendite bewertet. Zudem liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bereinigt bei ca. 11,5. Auch das ist weiterhin moderat und kann langfristig orientiert solidere Renditen generieren. Entscheidend ist und bleibt jedoch, dass es operatives Wachstum als Wertsteigerer und damit verbunden auch Dividendenwachstum gibt. Immerhin: Bis einschließlich 2024 geht das Management der Allianz von einem Ergebniswachstum je Aktie zwischen 5 und 7 % aus sowie von einem Dividendenwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich.

Das können bei der jetzigen Bewertung solide Wertsteigerer sein. Zumal steigende Zinsen das operative Ergebnis (insbesondere im Bereich des Asset Managements) positiv beeinflussen können. Wachstum als Katalysator ist daher auf Sicht von zehn Jahren definitiv denkbar.

Vincent besitzt Aktien der Allianz. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

