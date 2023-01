11880 Solutions AG und Quadress besiegeln Kooperation: Startschuss für breit angelegte Datenvermarktung

Essen / Bochum (ots) -Die 11880 Solutions AG und die Quadress GmbH haben jetzt eine Kooperation zur gemeinsamen Datenvermarktung abgeschlossen. Die 11880 Solutions AG bietet seit fast 30 Jahren telefonisch und online Auskunft über mehr als 30 Millionen aktuelle private und gewerbliche Daten in Deutschland. Die Bochumer Quadress GmbH, einer der führenden Anbieter für B2B-Daten, liefert je nach Kundenanforderungen detaillierte Daten zu Deutschlands Unternehmen. Dazu zählen nicht nur tiefgehende branchenbezogene Daten, sondern auch spezifische Unternehmenskennzahlen."Die Partnerschaft mit Quadress bietet uns die Möglichkeit, unseren Geschäftsbereich Datenvermarktung auf ein neues Level zu heben. Bislang hat er eine untergeordnete Rolle gespielt, was sich in diesem Jahr ändern soll. Gemeinsam können wir nun große CRM-Anbieter und Fachdatenportale adressieren, denn unsere gebündelte, in Deutschland einzigartige Datenkompetenz wird die Effizienz und Performance von CRM-Anbietern deutlich steigern", sagt Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG.Die 11880 Solutions AG und Quadress arbeiten bereits seit vielen Jahren projektweise zusammen. Für verschiedene Unternehmenskunden wurden die 11880 Solutions- und Quadress-Datenpools so genutzt, dass Kundenanforderungen optimal erfüllt werden konnten."Wir passen einfach perfekt zusammen", erklärt Quadress-Geschäftsführer Daniel Simon. "Jetzt haben wir unsere Partnerschaft offiziell besiegelt, um uns gemeinsam auf größere Lösungen konzentrieren zu können. Zwei große Anbieter haben bereits Interesse signalisiert, mit uns zusammenarbeiten zu wollen."Die 11880 Solutions AG (11880.com) ist ein börsennotiertes Unternehmen in Essen. Seit mehr als einem Vierteljahrhundert vermitteln die Telefonauskunft 11880 und das Online-Branchenbuch 11880.com Verbraucher schnell und zuverlässig an Privatpersonen oder Unternehmen in ganz Deutschland.Die Bochumer Quadress GmbH ist seit über 20 Jahren eines der in Deutschland führenden Unternehmen für B2B Adressdaten. Mit diesem Wissen hat das Unternehmen für externe Kunden effiziente Tools zur eigenen Datenpflege entwickelt.Pressekontakt:11880 Solutions AGAnja Meyeranja.meyer@11880.com0201 8099 188Original-Content von: 11880 Internet Services AG, übermittelt durch news aktuell