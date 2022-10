11880 Solutions AG entwickelt wegweisendes Tool: Transparente Wettbewerbsanalyse für Deutschlands KMU

Essen (ots) -Die 11880 Solutions AG hat jetzt ein wegweisendes Analyseportal entwickelt: Mit nur wenigen Klicks können Unternehmen unter www.localytix.11880.com (https://localytix.11880.com/) herausfinden, wie sie im Vergleich zu ihren Wettbewerbern online repräsentiert sind. Auf Basis einer tief gehenden Web-Analyse werden Vorteile und Schwachstellen im direkten Vergleich mit Wettbewerbern untersucht, bevor im Anschluss Handlungsbedarf aufgezeigt wird. Auch die Performance der Unternehmenshomepage kann schnell und bequem analysiert werden. Das umfangreiche Angebot ist kostenlos."Mit Localytix bieten wir unseren Kunden und allen, die es werden wollen, absolute Transparenz rund um ihre Online-Vermarktung. Egal, ob sie uns bereits als Partner gewählt haben oder nicht, jedes Unternehmen kann mit unserem neuen Tool genau sehen, wo es in der digitalen Welt steht", sagt Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG. "Wir haben viel Entwicklungsarbeit in das Angebot gesteckt, denn wir möchten, dass unsere Kunden wissen, was sie für ihr Vermarktungsbudget bekommen. Eine regelmäßige Wettbewerbsanalyse betrachten wir als essenziell, um die Effizienz von Online-Produkten und -Kampagnen überwachen zu können."Bis jetzt wurden in einer mehrwöchigen Testphase schon weit mehr als 100.000 Unternehmensauftritte und mehr als eine Millionen Homepages analysiert. "Wir haben festgestellt, dass nur rund 15 Prozent der KMU-Websites suchmaschinenoptimiert sind und ein Drittel noch nicht für Mobilgeräte optimiert ist. Einen großen Nachholbedarf gibt es auch bei der Ladezeit von KMU-Websites, die bei zwei Dritteln deutlich zu langsam ist", erklärt Dirk Amtsberg, Head of Product Management. "Das ist ein kritischer Punkt, denn 50 Prozent aller User wandern bei langen Ladezeiten zu Wettbewerbern ab."Für die individuelle Auswertung der Unternehmensauftritte dienen sechs wichtige Faktoren als Basis für ein neutrales und präzises Bild: Der SEO-Score, der misst, wie gut die Unternehmenswebsite in Suchmaschinen zu finden ist, Kunden-Bewertungen, Online-Einträge in allen wichtigen Portalen, die Keyword-Bewertung, die zeigt, ob Unternehmenstexte für eine gute Online-Auffindbarkeit sorgen, die GoogleAds-Performance sowie eine Konkurrenzanalyse. Bei der Analyse der Unternehmenshomepage erfolgt die Auswertung nach vier Kriterien: SEO-Score, Ladezeit, SSL-Verschlüsselung und der Optimierung für mobile Geräte.Pressekontakt:11880 Solutions AGAnja Meyeranja.meyer@11880.com0201 8099 188Original-Content von: 11880 Internet Services AG, übermittelt durch news aktuell