11880 Solutions AG baut Bewertungsportal werkenntdenBESTEN weiter aus / Von Usern bewertete Top-Unternehmen werden ausgezeichnet

Die 11880 Solutions AG baut ihr Bewertungsportal werkenntdenBESTEN.de weiter aus. Ab sofort werden die von Usern deutschlandweit am besten bewerteten Unternehmen jährlich ausgezeichnet. Der neue werkenntdenBESTEN-Award wird den beliebtesten Anbietern in den meist gesuchten Branchen nach Stadt oder Region verliehen. Die ausgezeichneten 11880.com-Unternehmenskunden (https://www.werkenntdenbesten.de/die-besten) können mit dem Vertrauen, das ihnen Kunden mit guten Online-Bewertungen geschenkt haben, kostenlos on- und offline werben."werkenntdenBESTEN wächst seit Jahren rasant und gilt bei immer mehr Verbrauchern in Deutschland als unabhängige Referenz für authentische Nutzerbewertungen", erklärt Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG. "Mit der neuen Auszeichnung der am besten bewerteten Unternehmen wollen wir unseren Nutzern noch mehr Hilfestellung bei der Auswahl der passenden KFZ-Werkstatt, des Friseurs oder Dienstleisters bieten und den besten KMU in ganz Deutschland für ihre Leistung öffentliche Anerkennung zollen."Für das Jahr 2022 zeichnet werkenntdenBESTEN rund 24.000 KMU in Deutschland aus. Die Auswahl der Unternehmen und der dazugehörigen Branchen wurde ausschließlich von Nutzern getroffen und basiert auf Bewertungen, die im gesamten Jahr 2022 für die jeweiligen Unternehmen online abgegeben wurden. werkenntdenBESTEN aggregiert weit mehr als 100 Millionen Bewertungen aus 52 Online-Portalen. "Bei unseren Awards setzt sich die Jury aus vielen Millionen Nutzern zusammen, die ihre Kundenerfahrungen online weitergeben", sagt Lars Schwede, Head of Business Unit werkenntdenBESTEN. "Für KMU zahlt es sich aus, wenn sie aktiv Bewertungen ihrer Kunden einfordern, denn Betriebe mit vielen echten positiven Kundenbewertungen haben einen klaren Wettbewerbsvorteil."Die zunehmende Relevanz von Online-Bewertungen bei Kaufentscheidungen spiegelt sich in der Nutzung von werkenntdenBESTEN wider: Wurde das Portal zu Beginn häufig über die großen Suchmaschinen gefunden, verzeichnet es heute bereits mehr als zwei Drittel Direktzugriffe.