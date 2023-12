111 Inc-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Aktie der 111 Inc verzeichnet derzeit eine schlechte Performance, wie aus der technischen Analyse hervorgeht. Der Aktienkurs liegt bei 1,51 USD, was einem Abstand von -41,47 Prozent zur 200-Tage-Linie entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein negativer Trend, da der Kurs um -28,77 Prozent unter diesem Wert liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die 111 Inc-Aktie derzeit neutral eingestuft ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 67, während der RSI der letzten 25 Handelstage auf eine überkaufte Situation hindeutet. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine schlechte Bewertung für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ über die Aktie gesprochen wurde. In den letzten Tagen hat sich die Stimmung jedoch zu positiven Themen gewandelt, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führt.

Im Branchenvergleich hat die 111 Inc-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -55,1 Prozent erzielt, was deutlich unter dem Durchschnitt des Verbrauchsgütersektors liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" zeigt sich eine Unterperformance der Aktie.

Insgesamt ergibt sich somit aus den verschiedenen Analysen eine schlechte Bewertung für die 111 Inc-Aktie.