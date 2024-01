111 Inc Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

In den letzten Wochen wurde bei 111 Inc eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt. Dies ergibt sich daraus, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt. Daher wird das Kriterium der Stimmung mit "Gut" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält 111 Inc daher für diese Stufe ein "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Positiven Themen standen an drei Tagen negative Themen an fünf Tagen gegenüber. Auch die Anleger haben verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen 111 Inc diskutiert. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet und ergibt insgesamt eine "Schlecht"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Mit einer Dividende von 0 % ist 111 Inc im Vergleich zum Branchendurchschnitt Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln (2,8 %) niedriger zu bewerten. Daher ergibt sich die Einstufung "Schlecht".

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für 111 Inc wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 42,86 Punkten, was darauf hindeutet, dass 111 Inc weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass 111 Inc überkauft ist, wodurch das Wertpapier mit "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält das 111 Inc-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.