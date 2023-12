111 Inc Aktie: Was geht denn hier ab?

Die technische Analyse zeigt, dass die 111 Inc derzeit ein "Schlecht" ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 2,6 USD, während der Aktienkurs bei 1,6 USD um -38,46 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage von 2,18 USD ergibt eine Abweichung von -26,61 Prozent, was zu der Einstufung als "Schlecht" führt.

Das Sentiment hat sich in den letzten Wochen für 111 Inc deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb 111 Inc eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist 111 Inc derzeit eine Rendite von 0 % aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,9 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die 111 Inc-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Allerdings wird das Wertpapier auf 25-Tage-Basis als überkauft eingestuft, wodurch es eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Punkt erhält.