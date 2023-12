111 Inc Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100, basierend auf einem Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25). Der RSI von 111 Inc liegt bei 94,12, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beträgt 79,59, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtrating von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der 111 Inc-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,55 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 1,39 USD weicht somit um -45,49 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2 USD) liegt mit dem letzten Schlusskurs um -30,5 Prozent darunter, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite 0 Prozent, was 2,86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die 111 Inc-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes für 111 Inc in den vergangenen vier Wochen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen nicht signifikant verändert, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating auf dieser Stufe führt.