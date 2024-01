111 Inc Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Aktienkurs von 111 Inc hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -50,89 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Unterperformance von 208 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln", die eine mittlere Rendite von -5,7 Prozent aufweist, liegt 111 Inc mit einer Rendite von 45,19 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der 111 Inc derzeit bei 42,11 liegt, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Auch der RSI25-Wert von 62 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Wert von 2,51 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,51 USD lag, was einem Unterschied von -39,84 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 1,91 USD über dem letzten Schlusskurs von 1,51 USD, was einem Unterschied von -20,94 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Werte erhält die 111 Inc-Aktie in der technischen Analyse insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde über 111 Inc überwiegend positiv diskutiert. Das Stimmungsbild ist ebenfalls vor allem von positiven Themen geprägt, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird 111 Inc auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit einer "Gut"-Bewertung versehen.