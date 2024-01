111 Inc Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die aktuelle Dividendenrendite der Aktie von 111 Inc liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln einen geringeren Ertrag von 2,77 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer niedrigeren Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens, die als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen 111 Inc gesprochen. Dadurch wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der 111 Inc bei 1,53 USD liegt, was einer Entfernung von -38,55 Prozent vom GD200 (2,49 USD) entspricht, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1,87 USD, was zu einem Abstand von -18,18 Prozent führt und somit ebenfalls als "Schlecht"-Signal eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite von 111 Inc bei -50,89 Prozent, was mehr als 209 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" verzeichnet eine mittlere Rendite von -5,76 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei 111 Inc mit 45,14 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.