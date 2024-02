1100 Flugausfälle bei Verdi-Warnstreik erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Flugpassagiere müssen an diesem Donnerstag starke Nerven haben: Schon am späten Mittwochabend wollte die Gewerkschaft Verdi mit ihren Warnstreiks bei der Luftsicherheit beginnen. Den Auftakt machten nach gewerkschaftlichen Angaben die Kontrolleure in Köln-Bonn und Hannover. Die Beschäftigten von neun weiteren Flughäfen folgen dann je nach Schichtbeginn. Erst am Freitag soll wieder ein normaler Flugbetrieb möglich sein.