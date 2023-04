10X: Guide für Verzehnfacher-Aktien

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

In der Aktienwelt gibt es viele Möglichkeiten, um das eigene Kapital zu vermehren. Wer auf der Suche nach einer Verzehnfacher-Aktie ist, muss oft lange suchen.

Doch was genau ist eine Verzehnfacher-Aktie? Nun, eine Verzehnfacher-Aktie ist eine Aktie, deren Kurs sich um den Faktor 10 erhöht hat. Das bedeutet: Wer ursprünglich 1.000 Euro in diese Aktie investiert hat, besitzt nach dem Verzehnfachen ein Vermögen von 10.000 Euro.

Verzehnfacher-Aktien

Doch welche Aktie hat das Potenzial, zu einer Verzehnfacher-Aktie zu werden? Ein Unternehmen, das in den letzten Jahren immer wieder für Aufsehen gesorgt hat, ist Tesla (WKN: A1CX3T). Der US-amerikanische Elektroautopionier hat es geschafft, die Welt der Automobilindustrie zu revolutionieren, und könnte auch in Zukunft für eine erhebliche Wertsteigerung sorgen.

Hier ist das Zukunftspotenzial noch lange nicht ausgereizt. Aktuell konzentrieren sich die Texaner auf die Skalierung ihrer Produktion. Sie möchten zum Massenautoproduzenten aufsteigen und geben ihre Kostenvorteile systematisch an die Kunden weiter.

Denkbar wäre jedoch auch eine stärkere Fokussierung auf das innovative Automobil der Zukunft oder eine Ausweitung des eigenen Ökosystems. Hier ist es durchaus denkbar, durch Software-Updates oder Produkte abseits des Kerngeschäfts jede Menge Potenzial zu heben.

Doch auch entfernt von Tesla gibt es interessante Unternehmen, die das Potenzial haben, Verzehnfacher-Aktien zu werden. Ein weiteres Beispiel ist das chinesische E-Commerce-Unternehmen Alibaba (WKN: A117ME).

Alibaba-Aktie: Chinas führender E-Commerce-Player

Das Unternehmen wurde im Jahr 1999 von Jack Ma gegründet und hat sich in den letzten Jahren zu einem der größten E-Commerce-Unternehmen der Welt entwickelt. Mit einem Umsatz von deutlich über 100 Mrd. US-Dollar ist Alibaba ein wahrer Gigant im E-Commerce-Bereich.

Die Aktie leidet aber unter einigen Belastungsfaktoren. Corona-Lockdowns, die zu einem schwachen Umsatzwachstum führten, bilden da ein noch vergleichsweise einfaches Problem.

Viel schwerer wiegt die Tatsache, dass die politische Elite des Landes die Kontrolle über das Unternehmen behalten möchte. Die kürzlich veröffentlichte Nachricht einer Aufspaltung des E-Commerce-Giganten ist ein weiteres Puzzleteil der Ordnungspolitik Chinas.

Trotz allem überzeugt die Aktie durch ein starkes Geschäftsmodell zu einem attraktiven Preis. Die Aufspaltung könnte dabei sogar mehr Chancen als Risiken beinhalten.

Block-Aktie: Fintech mit Perspektive

Ein weiteres Beispiel für eine potenzielle Verzehnfacher-Aktie ist Block (WKN: A143D6), ehemals Square. Das Unternehmen wurde im Jahr 2009 von Jack Dorsey, dem Co-Founder von Twitter, gegründet und hat sich auf mobile Zahlungslösungen spezialisiert. Mit der Einführung von Square Cash und Cash App hat das Unternehmen in den letzten Jahren eine bedeutende Rolle im Bereich der mobilen Zahlungen erreicht.

Viel spannender könnten jedoch die Entwicklungen rund um das Thema Kryptowährungen sein. Nicht nur, dass Block ein Großinvestor der Pionier-Digitalwährung ist. Vielmehr fokussiert sich das eigene Ökosystem immer mehr auf das dezentrale Finanzwesen, kurz Defi. Ein Kernelement ist hier die Blockchain-Technologie, mit der auch der Bitcoin arbeitet. Die Umfirmierung von Square in Block verdeutlicht den zukünftigen Geschäftsfokus des Unternehmens.

Gemeinsamkeiten sind vorhanden

Doch was haben diese drei Unternehmen gemeinsam? Sie sind alle Teil der digitalen Revolution und haben das Potenzial, die Welt nachhaltig zu verändern. Tesla revolutioniert die Automobilindustrie, Alibaba verändert den Handel und Block die Art und Weise, wie wir bezahlen.

Zudem besitzen sie ein disruptives Geschäftsmodell in einem Massenmarkt. Das bedeutet, dass sie für potenziell jeden Menschen interessant sein können und mit ihrem innovativen Geschäft eine alteingesessene Branche in Existenznöte bringen.

Keine leichte Aufgabe

Eine Verzehnfacher-Aktie zu finden, ist keine leichte Aufgabe. Investoren müssen hier ein tiefes Verständnis für das Unternehmen mitbringen und ein Auge auf die langfristige Entwicklung haben.

Vor allem aber sollten sie auf Megatrends achten. Sie dürften über Jahrzehnte bestehen bleiben und für einen guten Rückenwind sorgen. Zudem ist es wichtig, dass das Unternehmen eine solide Finanzlage aufweist und langfristig wettbewerbsfähig bleibt.

Bei Tesla sah es beispielsweise nicht immer gut aus, ganz im Gegenteil. Das Unternehmen stand immer wieder vor Finanzierungsproblemen. Zeitweise wurde sogar schon über einen Bankrott spekuliert.

Ausgehend vom Tiefpunkt war es umso leichter, eine Verzehnfachung zu erreichen. Die Risiken waren jedoch nochmals deutlich erhöht.

Wer sich dennoch auf die Suche nach einer Verzehnfacher-Aktie machen möchte, der sollte sich am Ende immer auch über die Risiken im Klaren sein. Verzehnfacher-Aktien besitzen ein hohes Risiko in ihren Anfangsjahren. Hat sich ein Aktienkurs im Wert verzehnfacht, so kann dieser auch schnell wieder an Wert verlieren – besonders dann, wenn der Kursanstieg spekulativ getrieben wurde.

