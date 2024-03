10X Genomics Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Stimmung rund um die Aktie von 10x Genomics hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, wie aus einer Analyse der Internet-Kommunikation hervorgeht. Dies führte dazu, dass die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhielt. Allerdings wurde auch eine erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien festgestellt, was auf gesteigertes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich aus den Bewertungen von insgesamt 4 Analysten in den letzten zwölf Monaten ein "Gut"-Rating für die Aktie von 10x Genomics. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 60 USD festgelegt, was ein Aufwärtspotential von 65,33 Prozent bedeutet. Auch hier erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Bei der technischen Analyse durch den Relative Strength-Index (RSI) ergibt sich aktuell ein Wert von 68,37, was als "Neutral" eingestuft wird. Jedoch zeigt der RSI25-Wert von 77, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI daher als "Schlecht" bewertet.

Auch die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnittskurses ergibt eine negative Bewertung für die Aktie von 10x Genomics. Der GD200-Wert liegt bei 47,52 USD, während der Aktienkurs bei 36,29 USD liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Ähnlich liegt der GD50-Wert bei 43,43 USD, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher auch hier ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.