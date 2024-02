10X Genomics Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Stimmung unter den Anlegern für 10x Genomics war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt. An 13 Tagen dominierten positive Themen, während es keine negativen Diskussionen gab. An einem Tag war die Stimmung neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält 10x Genomics daher eine "Gut"-Einschätzung.

Langfristig betrachtet erhält die Aktie auch eine positive Einschätzung von Analysten. Von insgesamt 4 Bewertungen waren alle positiv, keine neutral und keine negativ. Das Kursziel der Analysten für die 10x Genomics-Aktie liegt bei 60 USD, was eine zukünftige Performance von 23,84 Prozent bedeuten würde. Insgesamt bewerten die Analysten die Aktie als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 48,45 USD nur leicht unter dem GD200 (48,96 USD) liegt, was als "Neutral"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 48,69 USD, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der 10x Genomics-Aktie als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für 10x Genomics erhält der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis ein "Neutral"-Rating, da die Werte darauf hindeuten, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält die 10x Genomics-Aktie von der Redaktion sowohl für die Anlegerstimmung als auch für die Analysteneinschätzung ein insgesamt positives "Gut"-Rating.