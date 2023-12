10X Genomics Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Analyse der Analystenbewertungen der 10x Genomics-Aktie ergab, dass von den insgesamt 5 Bewertungen der letzten zwölf Monate 4 als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft wurden. Für den vergangenen Monat wurden 2 Bewertungen als "Gut" und keine als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 57,5 USD, was eine Steigerung um 7,54 Prozent vom letzten Schlusskurs (53,47 USD) bedeutet. Daher empfehlen die Analysten die Aktie als "Gut".

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über 10x Genomics in den sozialen Medien zu verzeichnen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte ebenfalls positive Signale. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie war im normalen Bereich. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die 10x Genomics-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf längerfristiger (25 Tage) Basis als überverkauft eingestuft wird. Daraus resultiert eine weitere "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls besonders positiv. In den letzten beiden Wochen dominierten vor allem positive Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Insgesamt erhält die 10x Genomics-Aktie sowohl von den Analysten, als auch von der Marktteilnehmer-Stimmung und den Anlegerdiskussionen eine "Gut"-Bewertung.