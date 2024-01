10X Genomics Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Das Anleger-Sentiment für 10x Genomics war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an drei Tagen negative Kommunikation vorherrschte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen von den Anlegern diskutiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für 10x Genomics liegt derzeit bei 72,22 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Vergleich dazu ist der 25-Tage-RSI neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die 10x Genomics-Aktie derzeit etwa +0,41 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf der anderen Seite ist die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage auf -5,93 Prozent gefallen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für beide Zeiträume führt.

Die Stimmung für 10x Genomics hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Darüber hinaus wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.