10X Genomics Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Wenn ein Titel überkauft ist, könnten kurzfristige Kursrücksetzer bevorstehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für 10x Genomics, so liegt der RSI7 aktuell bei 29,16 Punkten und zeigt somit an, dass das Wertpapier überverkauft ist. Auch der RSI25 deutet mit einem Wert von 26,5 auf eine überverkaufte Situation hin. Insgesamt erhält das 10x Genomics-Wertpapier damit eine "Gut"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.

Bei der Betrachtung der technischen Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Durchschnittsschlusskurs von 49,8 USD für die 10x Genomics-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 57,13 USD, was einem Unterschied von +14,72 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält das Wertpapier daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 43,86 USD unter dem letzten Schlusskurs von 57,13 USD, was einer Differenz von +30,26 Prozent entspricht. Auch hier erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Somit erhält das 10x Genomics-Wertpapier insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Basierend auf der langfristigen Meinung von Analysten wird die 10x Genomics-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft, mit 4 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Auch das Rating aus jüngeren Berichten zeigt eine ähnliche Beurteilung, wobei das Kursziel der Analysten bei 57,5 USD liegt. Dies würde einer zukünftigen Performance von 0,65 Prozent entsprechen, da derzeit ein Kurs von 57,13 USD vorliegt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen zu 10x Genomics gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.