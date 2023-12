10X Capital Venture Acquisition II Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Die technische Analyse der African Agriculture-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 7,04 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 1,04 USD weicht somit um -85,23 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 5,96 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -82,55 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt. Auf kurzfristiger Basis erhält die African Agriculture-Aktie somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für die einfache Charttechnik führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen war das Stimmungsbarometer auf grün, und negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet. Sechs Tage lang waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es auch vermehrt positive Diskussionen über das Unternehmen African Agriculture. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Bei der Untersuchung des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert. Insgesamt erhält die African Agriculture auf dieser Stufe daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der African Agriculture liegt bei 32,07 auf einer Skala von 0 bis 100. Dadurch wird die Situation als "Neutral" betrachtet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 76, was als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.