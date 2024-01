10X Capital Venture Acquisition II Aktie: Aufschrei, garantiert!

Weitere Suchergebnisse zu "10X Capital Venture Acquisition Corp II":

Die African Agriculture-Aktie wird derzeit charttechnisch betrachtet. Der aktuelle Kurs liegt bei 1,1 USD, was einer Entfernung von -83,89 Prozent vom GD200 (6,83 USD) entspricht. Dies signalisiert eine schlechte Wertentwicklung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 5,06 USD, was einem Abstand von -78,26 Prozent entspricht und ebenfalls als schlechtes Signal gewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 44 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 72,1, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als schlecht bewertet wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Aktie von African Agriculture eine durchschnittliche Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Daher wird sie insgesamt als neutral eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer guten Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung führt.