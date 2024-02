Julius Baer Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Derzeit wird die Julius Baer-Aktie als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 10 liegt, was bedeutet, dass die Börse 10,34 Euro für jeden Euro Gewinn von Julius Baer zahlt. Dies ist um 64 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Kapitalmärkte" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 28.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Julius Baer diskutiert. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren es vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessierten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Dividende von Julius Baer liegt bei 5,48 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,29 % liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Ausschüttung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde festgestellt, dass die Diskussionen über Julius Baer langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität aufweisen. Dennoch gab es auch eine positive Stimmungsänderung, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" bewertet wird.

