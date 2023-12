10X Capital Venture Acquisition A Aktie: Eine neue Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "10X Capital Venture Acquisition Corp III":

Die technische Analyse der 10x Capital Venture Acquisition Iii-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses über die letzten 200 Handelstage aktuell bei 10,51 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 10,74 USD liegt in ähnlicher Höhe (+2,19 Prozent). Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (10,68 USD) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (+0,56 Prozent), was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Bei der Betrachtung der Stimmung unter Anlegern haben unsere Analysten festgestellt, dass die Kommentare in sozialen Medien überwiegend negativ waren. In den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie der 10x Capital Venture Acquisition Iii als neutral eingestuft. Der RSI7 beträgt 20, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 18,18 liegt und ebenfalls eine "Gut"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.