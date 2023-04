100 % Performance & mehr als 5 % Dividendenrendite: In diese Aktie investiere ich, um das bis 2028 zu erreichen

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

In eine Aktie zu investieren mit dem Ziel, 100 % Kursperformance und mehr als 5 % Dividendenrendite zu erhalten? Alleine das erscheint durchaus ambitioniert. Aber trumpfen wir noch ein bisschen auf: Ich möchte diese Performance nämlich bis zum Jahre 2028, also in den kommenden fünf Jahren erzielen.

Keine Frage: Es gibt keinen Druck, keine Notwendigkeit, das zu erreichen. Wenn ich mich jedoch festlegen müsste, so fiele meine Wahl auf BB Biotech (WKN: A0NFN3). Der Chance-Risiko-Mix erscheint mir im Moment derart attraktiv, dass sowohl 100 % Kursplus als auch mehr als 5 % Dividendenrendite möglich sein sollten.

100 % Kursperformance: Bei der Aktie von BB Biotech möglich?

Fangen wir mit dem ersten Baustein unserer Gleichung an: Die Aktie von BB Biotech müsste für 100 % Aktienkursperformance auf knapp unter 100 Euro klettern. Der Blick in die Vergangenheit zeigt, dass das im Jahre 2018 mit einem Zwischenhoch bei ca. 83,70 Euro fast möglich gewesen ist.

Die brisante Frage ist jedoch: Warum sollte die Aktie von BB Biotech erneut bis auf 83,70 Euro, oder sogar bis auf 100 Euro klettern? Der langfristig relevante Faktor ist, dass das Management in den Markt der Biotechnologie investiert. Ein diversifiziertes Portfolio streut die Chancen und die Risiken gleichermaßen. Wenn einige der stets über 30 Beteiligungen einen Volltreffer landen oder wenn nur die Hälfte der Investitionen solide erfolgreich sind, so sollte der Aktienkurs und der innere Wert deutlich steigen. Zumindest, wenn die andere Hälfte auch keine Totalausfälle sind. Der Markt der Biotechnologie, der Pharmazie und der Innovation in der Medizin sind jedoch Wachstumsmärkte, die eine Zukunft besitzen. Das ist der entscheidende Faktor.

Damit die Aktie von BB Biotech bis zum Jahre 2028 auf 100 % Kursperformance kommt, ist trotzdem ein Quäntchen mehr nötig. Ich glaube jedoch, dass die Beteiligungsgesellschaft im Moment eher preiswert bewertet ist. Der Aktienkurs hat in den letzten zwölf Monaten in der Spitze mehr als ein Viertel an Börsenwert verloren, der Rekord liegt rund 40 % entfernt. Das zeigt, dass wir die Aktie im Moment womöglich mit einem Discount kaufen können. Zumal der innere Wert der Beteiligungen ebenfalls werthaltig sein dürfte. Das Innovationspotenzial mit Konzentration auf Onkologie, seltene Erkrankungen oder cardiovaskuläre Erkrankungen ist jedenfalls gegeben.

Konsequent mehr als 5 % Dividendenrendite …?!

Die Aktie von BB Biotech sollte jedoch auch konsequent mehr als 5 % Dividendenrendite einbringen. Generell ist zu sagen, dass die Dividendenaktie eine solide Dividendenpolitik besitzt. Die jedoch auch mal Kürzungen vorsieht, so wie zuletzt sogar in diesem Jahr. Maßgeblich ist der durchschnittliche Aktienkurs im Dezember des Vorjahres; wenn er in einzelnen Jahren niedriger ist, führt das eben zu Kürzungen.

Doch gibt es auch hier einen springenden Punkt: Der Aktienkurs von BB Biotech notiert jetzt vergleichsweise niedrig. Wir können die Aktie eher in der Nähe eines Tiefs und nicht eines Hochs kaufen. Der innere Wert der Beteiligungen dürfte ebenfalls eine Sicherheitsmarge bringen. Sofern das Management in werthaltige Beteiligungen investiert, sollte das Portfolio eher im Wert steigen als noch verlieren.

Wie gesagt: Es gibt das Risiko einer Dividendenkürzung bei BB Biotech. Für den Moment sehe ich das jedoch als eher gering an. 5 % Dividendenrendite können daher näherungsweise auch zukünftig möglich sein. Oder auch mehr: Sollte der Aktienkurs um 100 % klettern, so dürfte die Dividendenpolitik sogar für 10 % Dividendenrendite gemessen an deinem Einstandskurs sorgen.

Der Artikel 100 % Performance & mehr als 5 % Dividendenrendite: In diese Aktie investiere ich, um das bis 2028 zu erreichen ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien von BB Biotech.

Aktienwelt360 2023