100 Euro Dividende? Diese Top-Aktie ermöglicht sie dir mit 8.205,12 Euro Einsatz!

100 Euro Dividende von so mancher Dividendenaktie? Bereits bei einigen Beispielen haben wir uns angesehen, wie wenig oder auch viel Geld wir dafür benötigen. Unser heutiges Beispiel tendiert wieder mal in die Richtung: viel Einsatz, wenig Ausschüttung. Aber trotzdem ist auch diese Dividendenaktie für so manchen kaufenswert.

Genauer gesagt benötigen wir 8.205,12 Euro Einsatz, um auf 100 Euro Dividende zu kommen. Keine Frage: Das ist ein hoher Wert. Oder die Dividendenrendite ist vergleichsweise gering. Blicken wir auf die Details, die Foolishe Investoren definitiv kennen sollten.

100 Euro Dividende: 8.205,12 Euro Einsatz, bitte!

Fangen wir vielleicht mit den Basics an: Die Dividendenaktie, die die Konditionen aufweist, ist die von Novo Nordisk (WKN: A1XA8R). Um bei 10,40 Dänischen Kronen eine Gesamtdividende von 100 Euro umgerechnet und brutto zu erhalten, benötigten wir ca. 72 Anteilsscheine. Bei einem Aktienkurs von 113,96 Euro erhalten wir dann wiederum den Gesamtbetrag von 8.205,12 Euro.

Das ist wirklich eine große Position, keine Frage: Aber ist sie es wert? Im Endeffekt geht es mir auch an dieser Stelle primär darum, einmal aufzuzeigen, mit wie viel Optimismus diese dänische Pharma-Aktie derzeit bewertet ist. Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 35 ist ebenfalls alles andere als preiswert. Aber das Management liefert derzeit konsequent ein Ergebniswachstum von zuletzt 14 %. Warten wir es ab, ob man diese Schlagzahl halten kann. Falls ja, könnte die Aktie in den kommenden drei bis fünf Jahren in die jetzige Bewertung gut hineinwachsen.

Trotzdem: Selbst mit viel Dividendenwachstum, wie zuletzt dem Wert von ca. 14 %, ist eine höhere Dividende so schnell kein Selbstläufer. Das bedeutet, dass 100 Euro Dividende von der Aktie von Novo Nordisk stets mit einer Prise finanziellem Aufwand verbunden sein dürfte. Es kommt außerdem sehr stark auf das zukünftige Wachstum an. Immerhin: Zum Mengenwachstum gesellt sich derzeit eine solide Pricing-Power. Das kann auch in Zukunft ein Erfolgsrezept sein.

Ich würde das nicht mit der Prämisse kaufen

8.205,12 Euro investieren, um 100 Euro Dividende zu erhalten? Ganz ehrlich: Das wäre für mich keine gute Investitionsthese bei Novo Nordisk. Nein, sondern ich müsste andere, positive und starke Faktoren sehen. Zum Beispiel das solide Wachstumspotenzial. Beziehungsweise die Möglichkeit, dass das Management auch in Zukunft zweistellige Wachstumsraten liefert.

Wer es hingegen schnell auf ein maximales, passives Einkommen abgesehen hat, für den gibt es Alternativen. Eine Dividendenrendite von lediglich 1,2 % ist zwar kein Weltuntergang. Aber hier zeigt sich, wie hoch diese Aktie doch bewertet ist. Novo Nordisk ist jedenfalls kein Schnäppchen, was sich auch zeigt, wenn wir in diese Richtung rechnen.

