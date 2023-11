100.000 Euro in Dividendenaktien für den Ruhestand investieren: Der clevere Ansatz

Weitere Suchergebnisse zu "Realty Income":

100.000 Euro in Dividendenaktien investieren, um den Ruhestand zu retten? Möglich. Naja, wobei die Dividendenrendite lediglich einen Teil ausmachen sollte. Im Endeffekt können wir selbst mit einer Netto-Ausschüttungsrendite von 3 % lediglich 3.000 Euro pro Jahr einstreichen. Ja, genau: Das sind 250 Euro pro Monat.

Deshalb sollte man clever vorgehen. Damit meine ich nicht nur das Reinvestieren und zugleich das unternehmensorientierte Investieren. Nein, das sind die Basics, die jeder Einkommensinvestor drauf haben sollte. Heute möchte ich mit dir besprechen, wie du gegebenenfalls vorgehen solltest, um dein passives Einkommen zu erhöhen.

100.000 Euro, Dividendenaktien und der Ruhestand: Mehrere Fronten

Mein Plan wäre unter dieser Prämisse, dass ich mit 100.000 Euro mehrere Fronten aufbaue. Dividendenaktien sind vielschichtig. Es existieren unterschiedliche Chancen, Risiken und Möglichkeiten. Warum nicht alle nutzen? Man könnte schließlich selbst mit 30 Positionen mehr als 3.300 Euro in jede einzelne Aktie investieren. Das kann man durchaus nutzen.

Ein Portfolio für den Ruhestand kann daher mehrere Fronten mit unterschiedlichen Chance-Risiko-Verhältnissen besitzen. Die letzte Front sollte dabei allerdings die größte sein. So würde ich mit 100.000 Euro investiert in Dividendenaktien zum Beispiel mindestens 50.000 Euro in solche Aktien investieren, die einfach zeitlos und defensiv aufgestellt sind und die zugleich starke Bilanzen haben. Zum Beispiel: Coca-Cola (WKN: 850663) oder auch General Mills (WKN: 853862). Dort würde ich auch eine höhere Allokation wagen, da mir die Sicherheit und die Stabilität der Dividenden viel passives Einkommen für den Ruhestand sichern sollte. Mit Dividendenrenditen von 3 % bis 4 % und moderaten Wachstumsaussichten würde ich mir ein stabiles Fundament zulegen.

Die nächste Front in der Mitte hätte bei mir ein Volumen von voraussichtlich 30.000 Euro. Wie gesagt: Ausgehend von 100.000 Euro Gesamtinvestition. In dieser Mitte würde ich hingegen auf Aktien mit einer höheren Dividendenrendite setzen. Aber die trotzdem noch als defensiv und zeitlos gelten. Realty Income (WKN: 899744) wäre ein ideales Beispiel für mich. Der Immobilien-Fokus als REIT bringt eine höhere Verschuldung mit sich. Trotzdem zahlt der REIT seit mehr als 50 Jahren eine starke Dividende an die Investoren aus. Die Positionen würde ich hier hingegen mittelgroß wagen. Möglicherweise wirklich in zehn verschiedene Aktien mit jeweils 3.000 Euro investieren.

Zu guter Letzt würde ich in eine vorderste Front investieren. Maximal jedoch mit 20.000 Euro. Dort würde ich in selektive (!) High-Yield-Aktien investieren. Möglicherweise in BASF (BASF11), die derzeit fast 7,8 % Dividendenrendite zahlen. Die Positionen würde ich hier jedoch kleiner wählen. Vielleicht 1.000 Euro. Oder maximal 1.500 Euro, damit ich hier eine solide Streuung erreichen kann. Der springende Punkt ist: Diese Dividendenaktien sind potenzielle Überraschungen. Durch ihren High-Yield-Charakter reichen auch kleinere Investitionen, um ein hohes passives Einkommen zu generieren. Allerdings sollten mögliche Kürzungen oder Streichungen nicht dein Vermögen für den Ruhestand zu sehr tangieren.

Etwas für dich?!

Wenn du daher gerade überlegst, wie du 100.000 Euro oder auch einen anderen Betrag für deinen Ruhestand in Dividendenaktien investieren möchtest, hast du nun vielleicht eine Orientierungsgröße. Wichtig ist mir aber noch einmal zu betonen: Du solltest einen starken Fokus auf Qualität legen. Das heißt: Auf Sicherheit und defensive Klasse. Lediglich mit kleineren Einsätzen sollten risikoreichere Investitionen getätigt werden. Die einem jedoch vielleicht einen gewissen Push beim passiven Einkommen ermöglichen.

