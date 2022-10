Die 1000 Miglia 2023 wird enthüllt: Ein Rennen über 5 Tage vom 13. bis 17. Juni

Brescia, Italien (ots/PRNewswire) -Die 1000 Miglia 2023 wartet mit einer Überraschung auf: Das Rennen, an dem 405 Autos in Brescia starten werden, wird vom 13. bis 17. Juni durchgeführt und 5 Tage dauern.Das Rennen wird von Brescia nach Rom und zurück auf einer Strecke von mehr als 2.000 km ausgetragen. Nach dem Start in der Viale Venezia und einer Fahrt entlang der Küste des Gardasees über Verona, Ferrara, Lugo und Imola endet die erste Etappe in Cervia-Milano Marittima. Am zweiten Tag geht es weiter über San Marino, Senigallia, Macerata mit einer Mittagspause, Fermo und Ascoli Piceno bis zur Schlussparade in der Via Veneto in Rom. Die dritte Etappe führt von der Hauptstadt zum Mittagessen im spektakulären Siena, geht dann weiter nach Pistoia, über den Abetone-Pass, nach Modena und Reggio Emilia und endet in Parma. Am vierten Tag erreicht das Rennen nach Stradella und Pavia Piemont, Alessandria, wo ein Mittagessen eingenommen wird, dann geht es weiter nach Asti und Vercelli und führt über Novara ins Zentrum von Mailand, wo der letzte Abend des Rennens stattfindet. Am fünften Tag, nach dem Abschied von Bergamo, der Partnerstadt von Brescia als italienische Kulturhauptstadt 2023, endet die 1000 Miglia 2023 am späten Vormittag in Brescia mit einem Stadtrundfahrt vor der letzten Etappe auf der Viale Venezia und dem Abschlussessen. Am Abend ist das Fest „See-you-in-2024" mit den Abendveranstaltungen Red Arrow, die „1000 Miglia the Night" der Abschluss dieser intensiven Woche.2023 ist auch das Jahr der Feier des 100. Jahrestags der italienischen Luftwaffe, die unserem Rennen immer sehr nahe stand, und der Slogan „In Flight Towards The Future" steht auch für den Weg, den der Red Arrow vor fast hundert Jahren genommen hat und der heute noch ebenso relevant ist.Teilnehmer können sich vom 13. Oktober bis zum 13. Januar 2023 anmelden.Annahmebestätigung: bis zum 10. April 2023.Um die Zulassung zu beantragen, müssen die Fahrzeuge bereits über ein „Registro 1000 Miglia"-Zertifikat verfügen oder dieses beantragt haben und werden erst nach Erhalt des genannten Zertifikats zugelassen.Anmeldungen: www.1000miglia.itFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1917145/1000_Miglia.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1917144/Mille_Miglia_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-1000-miglia-2023-wird-enthullt-ein-rennen-uber-5-tage-vom-13-bis-17-juni-301644692.htmlPressekontakt:Fulvia Loda Gelmini,press@1000miglia.it,+39 (0) 302318204,+39 (0)3311855932Original-Content von: Mille Miglia, übermittelt durch news aktuell