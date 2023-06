1000 MIGLIA 2023, ANDREA VESCO REKORDHALTER DER SIEGE

Brescia, Italien (ots/PRNewswire) -HISTORISCHES POKER FÜR DEN FAHRER, DER AN DER SEITE VON FABIO SALVINELLI VOR FONTANELLA-COVELLI UND BELOMETTI-BERGOMI TRIUMPHIERTDie längste Ausgabe in der Geschichte der 1000 Miglia ist beendet, nachdem die Teams während des fünftägigen Rennens eine Strecke von 2200 Kilometern durch Italien zurückgelegt haben. Vom anhaltendem Regen vor der Ankunft in Rom zur sengenden Sonne in Alessandria, bewältigten die Teilnehmer eine Tour de Force, bei der sie das erste Etappenziel in Cervia-Milano Marittima erreichten, vor der Wende in der Hauptstadt, von wo aus es weiter nach Parma und zum letzten Etappenstück nach Mailand ging, mit einer Durchfahrtskontrolle auf der Piazza Duomo und Ankunft im City Life, für die letzte Nacht des Rennens, vor der Ankunft in Brescia.Letztendlich haben es die amtierenden Champions geschafft: Nachdem sie am ersten Nachmittag des Rennens einige Schwierigkeiten zu überwinden hatten, bestätigten sie sich vom Beginn der zweiten Etappenstrecke an als Team, das es zu schlagen gilt, und überließen den Kampf um den zweiten und dritten Platz auf dem Siegerpodest ihren Konkurrenten. Andrea Vesco gewann damit seinen vierten Titel in Folge (von insgesamt sechs) und Fabio Salvinelli zog mit drei Siegen mit Giuliano Canè gleich. „Zu Beginn gab es Probleme", erklärte Vesco bei ausgeschalteten Motoren. „Aber dann haben wir mit einer geringen Anzahl von Strafpunkten eine konstante Leistung gebracht. Ein so gutes Ergebnis habe ich zuvor nur gemeinsam mit meinem Vater erreicht. Ich bin ich sehr stolz darauf, dieses historische Ergebnis erzielt zu haben."Neben dem 1929 Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato der Gewinner stehen auch zwei Lancia Lambda Spider Type 221 auf dem Podest: Gianmario Fontanella und Annamaria Covelli gewannen vor Andrea Belometti und Gianluca Bergomi. Das beste Frauenteam waren Silvia Marini und Irene Dei Tos, die in einem 11929 Bugatti T 40 als 27. der Gesamtwertung den Ladies Cup gewannen.Die 1000 Miglia Green wurde von Paolo Piva und Matteo Ferraglio in einem Tesla Model Y vor Mirco Magni und Laura Confalonieri in einem Polestar 2 und Antonino Azzarello und Stefano Orlandini in einem Ford Mustang Mach-E gewonnen.Schließlich gewannen Andrea Milesi und Giordano Mozzi die Ferrari Tribute 1000 Miglia in einem F8 Spider, vor Fabrizio Macario und Giovanna Di Costanzo auf dem zweiten Platz in einem 2019 488 Pista. Den dritten Platz belegten Celestino und Antonio Sangiovanni in einem 2021 Ferrari Roma.Die Rangliste finden Sie unter:https://1000miglia.it/crono/2023/Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2104547/Mille_Miglia.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/1000-miglia-2023-andrea-vesco-rekordhalter-der-siege-301854095.htmlPressekontakt:Fulvia Loda Gelmini,press@1000miglia.it,+39 3311855932Original-Content von: Mille Miglia, übermittelt durch news aktuell