029 Group Aktie: Pleite oder Chance?

Die Analyse des Sentiments und Buzz der 029 Group SE-Aktie zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso ist die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage bewertet. Dieser liegt momentan bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die 029 Group SE-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder überkauft noch überverkauft an und erhält somit ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Die technische Analyse ergibt, dass die 029 Group SE-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält, sowohl beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass überwiegend neutrale Themen rund um die Aktie angesprochen wurden, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ist die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet.