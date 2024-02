029 Group Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die 029 Group Se ist derzeit positiv, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend positiv über das Unternehmen gesprochen, mit dem Stimmungsbarometer, das an acht Tagen auf grün stand und keine negativen Diskussionen verzeichnete. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führte.

Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen einer Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die 029 Group Se-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 70,59, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein RSI25-Wert von 68,42, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für die 029 Group Se in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der 029 Group Se von 15,1 EUR als "Neutral"-Signal bewertet, da er 2,64 Prozent unter dem GD200 (15,51 EUR) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 15,78 EUR, was einem Abstand von -4,31 Prozent entspricht. Somit wird der Kurs der 029 Group Se-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.