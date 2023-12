029 Group Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die technische Analyse der 029 Group Se deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 15,42 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie (15,9 EUR) um +3,11 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 15,94 EUR, was einer Abweichung von -0,25 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Aktie der 029 Group Se zeigt ebenfalls ein neutrales Bild. Der RSI7-Wert liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 0 liegt, was eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt neutrale Anleger-Stimmung in Bezug auf die 029 Group Se. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Das Internet kann die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf die 029 Group Se wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu der Bewertung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Veränderungen, wodurch sich insgesamt ein "Neutral" Stimmungsbild ergibt.