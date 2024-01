ŸNSECT ERHÄLT BRANCHENWEIT ERSTE ZULASSUNG ZUR VERMARKTUNG VON MEHLWURMPROTEINEN FÜR HUNDENAHRUNG IN DEN USA

Paris (ots/PRNewswire) -Ÿnsect, einer der führenden Akteure in der Produktion von Proteinen auf Insektenbasis, hat von der AAFCO (Association of American Feed Control Officials) die Genehmigung erhalten, entfettete Mehlwurmproteine in der Hundenahrung zu verwenden. Damit wurden erstmals Zutaten auf Mehlwurmbasis für Tierfutter in den USA zugelassen.Die Zulassung folgt auf ein zweijähriges Bewertungsverfahren durch die AAFCO, die für die Sicherheit von Tierfutter in den USA zuständig ist. Diese Entscheidung stützt sich auf ein umfangreiches wissenschaftliches Dossier, das eine sechsmonatige Studie zur Verwendung von Inhaltsstoffen, die aus Mehlwürmern gewonnenen werden, zur Herstellung von Hundenahrung beinhaltet. Ihre Ergebnisse belegen die Sicherheit des Produkts und seine ernährungsphysiologischen Vorteile.Wie eine weitere von Ÿnsect in Auftrag gegebene Studie unter der Leitung von Prof. Kelly Swanson vom Animal Sciences Laboratory an der Universität von Illinois in Urbana-Champaign zeigte, ist die Proteinqualität von entfettetem Mehlwurmmehl von Tenebrio molitor mit hochwertigen tierischen Proteinen vergleichbar, die bisher für die Herstellung von Tierfutter verwendet werden, darunter Rind, Schwein und Lachs.Die Marktzulassung eröffnet Ÿnsect und seiner Tiernahrungsmarke Sprÿng vielversprechende Perspektiven, da immer mehr Tierhalter die ernährungsphysiologischen und ökologischen Vorteile von Alternativen auf tierischer Basis erkennen.Die Reduzierung der ökologischen Auswirkungen von Tiernahrung stellt die Branche vor große Herausforderungen, doch Ÿnsect ist bereit, aktiv zu einer Lösung beizutragen. Mehlwürmer werden in Getreideanbauregionen aus landwirtschaftlichen Nebenprodukten gezüchtet. Ihr ökologischer Fußabdruck ist kleiner als der vieler bisher üblichen Zutaten. Beispielsweise emittiert 1 kg Sprÿng Protein70-Mehl nur halb so viel CO2-Äquivalent wie Lamm- oder Sojamehl und 22 Mal weniger als Rindermehl.„Wir sind stolz auf den Erhalt der allerersten Zulassung für die Vermarktung von Zutaten auf Mehlwurmbasis für Haustierfutter in den USA. Dieser Anerkennung liegt eine mehr als zehnjährige Forschungsarbeit zum Nutzen der Tiergesundheit zugrunde. Mit dieser Entscheidung stehen uns die Türen zum enormen US-Markt offen, und wir treffen nun alle Vorbereitungen, um unsere ersten Kunden mit Haustiernahrung von unserer Farm in Amiens aus zu beliefern." Shankar KRISHNAMOORTHY, CEO bei Ÿnsect.www.Ÿnsect.com (https://www.ynsect.com/)Informationen zu ŸnsectŸnsect ist einer der globalen Marktführer in der Produktion von Proteinen und natürlichen Düngemitteln auf Insektenbasis und exportiert weltweit. Das 2011 in Paris gegründete Unternehmen bietet eine ökologische, gesunde und nachhaltige Lösung, um die wachsende Nachfrage nach Proteinen und Pflanzen zu decken.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ynsect-erhalt-branchenweit-erste-zulassung-zur-vermarktung-von-mehlwurmproteinen-fur-hundenahrung-in-den-usa-302044575.htmlPressekontakt:Katie Harris,Kharris@sopexa.com,+44-7570288629Original-Content von: ?nsect, übermittelt durch news aktuell