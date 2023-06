Škoda stellt Nachhaltigkeits-Microsite vor: Plattform für den offenen Dialog zu Umwelt-, Social- und Governance-Initiativen

Mladá Boleslav (ots) -› Zentrale Plattform unterstreicht die Bedeutung und Breite der Nachhaltigkeitsaktivitäten, die auch in der Unternehmensstrategie von Škoda Auto verankert sind› Der Info-Hub (https://www.skoda-storyboard.com/en/sustainability/) ermöglicht eine verbesserte Kommunikation mit Stakeholdern zu NachhaltigkeitsthemenŠkoda Auto hat eine eigene Microsite (https://www.skoda-storyboard.com/en/sustainability/) mit umfassenden Informationen zu den verschiedenen Nachhaltigkeitsinitiativen des Automobilherstellers gestartet. Die neue Plattform bietet aktuelle Einblicke in die Umwelt-, Social- und Governance-Maßnahmen (ESG) des Unternehmens und fördert den transparenten Dialog und die Auseinandersetzung mit diesen wichtigen Themen.Klaus Zellmer, Vorstandsvorsitzender von Škoda Auto, sagt: „Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Wir sind fest entschlossen, die Auswirkungen unserer Aktivitäten entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu reduzieren. Dazu gehört auch, dass wir alle Aspekte unserer Geschäftstätigkeit kontinuierlich überprüfen, um noch nachhaltiger zu werden. Als Corporate Citizen möchten wir mit allen Interessenvertretern einen konstruktiven Dialog zu diesen zentralen Fragestellungen führen – je lebendiger dieser Austausch ist, desto besser.“Karsten Schnake, Škoda Auto Vorstand für Beschaffung, fügt hinzu: „Bei Škoda konzentrieren wir uns darauf, das Beste für unsere Kunden, die Gemeinden und den Planeten zu bewirken, zusammen mit unseren Mitarbeitern, Partnern und der gesamten Lieferkette. Für uns ist Nachhaltigkeit eine Reise: Wir haben schon einen weiten Weg hinter uns, aber ein großer Teil liegt immer noch vor uns. Deshalb ist es für uns wichtig, einen zentralen Ort zu haben, an dem wir unsere Fortschritte und Ziele mit allen Beteiligten transparent kommunizieren können.“Neue, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete MicrositeDie neue Microsite (https://www.skoda-storyboard.com/en/sustainability/) bietet umfassende Informationen zur Entwicklung von nachhaltigen Produkten und Prozessen. Dabei werden alle drei ESG-Aspekte beleuchtet: Der Bereich Umwelt skizziert die Maßnahmen, die der tschechische Automobilhersteller ergreift, um die Auswirkungen seiner Geschäftsaktivitäten zu minimieren und seinen CO2-Fußabdruck zu verringern. Der Bereich Social hebt die Rolle von Škoda in der Gemeinschaft hervor – mit dem Anspruch, als Vorbild voranzugehen und durch gesellschaftliches Engagement sowohl an den Standorten als auch darüber hinaus Werte zu schaffen. Zudem verdeutlicht die Microsite das Bestreben des Automobilherstellers, für seine Mitarbeiter, Kunden, Händler und die Gesellschaft ein starker und zuverlässiger langfristiger Partner zu sein. Die neue Microsite (https://www.skoda-storyboard.com/en/sustainability/) ist Teil des Škoda Storyboards, der Kommunikationsplattform des Unternehmens zum Austausch von Informationen mit den Medien und der Öffentlichkeit.Škoda Auto setzt einen ganzheitlichen Maßnahmenplan zur konsequenten Dekarbonisierung des Unternehmens um: Mit sechs neuen vollelektrischen Modellen in den kommenden Jahren treibt der Automobilhersteller den Ausbau der Elektromobilität voran. Doch auch die nachhaltige Produktion und der Betrieb dieser Fahrzeuge, einschließlich der Lieferketten, stehen im Fokus. Škoda Auto verwendet außerdem recycelbare Materialien in seinen Fahrzeugen und recycelt konsequent die Hochvoltbatterien von E-Fahrzeugen. Abhängig von der Marktentwicklung strebt das Unternehmen an, den Anteil der vollelektrischen Modelle an den europäischen Verkäufen der Marke bis 2030 auf 70 Prozent zu erhöhen. Die Flottenemissionen will das Unternehmen im Vergleich zu 2020 um mehr als 50 Prozent reduzieren.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell