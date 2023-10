Škoda Auto veröffentlicht Teaser zur vierten Superb-Generation und nennt Details zur Weltpremiere

Mladá Boleslav (ots) -› Teaser-Video (https://www.skoda-media.de/content/press_files/media/Bildmaterial_SRC1Pufbfd4f4da36cf434e1e8c48e780117f9.mp4) zeigt ersten Ausblick auf Exterieur- und Interieur-Highlights der vierten Generation des Škoda Superb› Limousine und Kombi verfügen über neu gestaltete Scheinwerfer und Heckleuchten sowie Elemente der neuen Škoda Designsprache Modern Solid› Die #SuperbPremiere wird am 2. November ab 19:00 Uhr MEZ live übertragen› Škoda Auto Deutschland zeigt die Weltpremiere auf skoda-auto.deŠkoda Auto gibt mit einem kurzen Video einen ersten Vorgeschmack auf Exterieur- und Interieur-Highlights der vierten Superb-Generation. Die Weltpremiere findet am 2. November ab 19:00 Uhr MEZ statt, der Automobilhersteller überträgt sie live auf dem Škoda Storyboard (https://www.skoda-storyboard.com/en/), dem Škoda YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/@skoda) sowie auf den Plattformen X (https://twitter.com/skodaautonews) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/skoda-auto/posts/?feedView=all). Zudem zeigt Škoda Auto Deutschland die Premiere auf skoda-auto.de.Das Teaser-Video (https://www.skoda-media.de/content/press_files/media/Bildmaterial_SRC1Pufbfd4f4da36cf434e1e8c48e780117f9.mp4) enthüllt dynamische Proportionen, neu gestaltete LED-Matrixhauptscheinwerfer und LED-Heckleuchten mit kristallinen Elementen sowie Details der neuen Škoda Designsprache Modern Solid. Das Interieur präsentiert die neuen Škoda Smart Dials und den Gangwahlhebel an der Lenksäule. Das Flaggschiff aus dem Škoda Verbrennerportfolio kommt als Limousine und Kombi sowie mit sechs Antriebsoptionen – inklusive Plug-in- und Mild-Hybridvariante.Škoda Auto zeigt den Livestream in Englisch und Tschechisch auf dem Škoda Storyboard (https://www.skoda-storyboard.com/en/), dem Škoda YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/@skoda) sowie auf den Plattformen X (https://twitter.com/skodaautonews) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/skoda-auto/posts/?feedView=all). Er startet am 2. November ab 19:00 Uhr MEZ. Škoda Auto Deutschland überträgt die Veranstaltung zudem live auf skoda-auto.de. Im Laufe des Abends veröffentlicht Škoda eine umfangreiche Pressemappe auf skoda-media.de.Die offiziellen Verbrauchs- und Emissionswerte liegen erst mit Abschluss der Typgenehmigungsverfahren vor.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell