Škoda Auto: neue Mitglieder in den Aufsichtsrat berufen

Mladá Boleslav (ots) -› Erste Aufsichtsratssitzung von Škoda Auto in neuer Besetzung abgehalten› Patrik Andreas Mayer mit Wirkung zum 1. Februar als neues Mitglied in den Aufsichtsrat von Škoda Auto berufen› Dirk Große-Loheide wurde mit Wirkung zum 1. März 2023 zum neuen Aufsichtsratsmitglied von Škoda Auto bestellt› Jaroslav Povšík, Martin Lustyk und Miloš Kovář von der Belegschaft des Automobilherstellers in den Aufsichtsrat von Škoda Auto gewähltDer Aufsichtsrat von Škoda Auto ist heute erstmals mit zwei neu bestellten Aufsichtsratsmitgliedern und drei wiedergewählten Arbeitnehmervertretern zusammengetreten.Patrik Andreas Mayer, Mitglied des Markenvorstands Volkswagen, Geschäftsbereich Finanzen, wurde mit Wirkung zum 1. Februar 2023 als neues Mitglied in den Aufsichtsrat von Škoda Auto bestellt. Er folgt auf Prof. Dr. Jochem Heizmann, ehemals Mitglied des Volkswagen Konzernvorstands.Dirk Große-Loheide, Leiter des Konzerneinkaufs, Mitglied der Erweiterten Konzernleitung und Mitglied des Markenvorstands Volkswagen, Geschäftsbereich Beschaffung, wurde zum 1. März 2023 als neues Mitglied in den Aufsichtsrat von Škoda Auto berufen. Er folgt auf Murat Aksel, Mitglied des Vorstands der MAN Truck & Bus SE.Entsprechend dem tschechischen Gesetz über Kapitalgesellschaften wird ein Drittel der neun Aufsichtsratsmitglieder von den Arbeitnehmern des Unternehmens gewählt. Auf Grundlage des Wahlergebnisses wurden die Vertreter der Gewerkschaft KOVO Jaroslav Povšík, Martin Lustyk und Miloš Kovář als Aufsichtsratsmitglieder von Škoda Auto für eine Amtszeit von vier Jahren gewählt. Diese Amtszeit hat am 15. Januar 2023 begonnen.Thomas Schäfer, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Škoda Auto, betont: „Ich begrüße die neuen Aufsichtsratsmitglieder Patrik Andreas Mayer und Dirk Große-Loheide und gratuliere Jaroslav Povšík, Martin Lustyk und Miloš Kovář zu ihrer Wahl. Gleichzeitig danke ich Jochem Heizmann und Murat Aksel für ihre hervorragende Arbeit sowie die enge Zusammenarbeit und wünsche ihnen für die Zukunft alles Gute. Ich bin überzeugt, dass der neu zusammengesetzte Aufsichtsrat auch weiterhin mit großem Einsatz daran arbeiten wird, die erfolgreiche Entwicklung von Škoda Auto fortzusetzen.“Pressekontakt:Christof BirringerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: +49 6150 133 120E-Mail: christof.birringer@skoda-auto.deUlrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell